Şaban Yılmaz aslen nereli Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan 3 isimden biri olan Şaban Yılmaz kimdir, aslen nereli ve Şaban Yılmaz'ın eşi çocukları kimdir merak edildi.

Şaban Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakan Yardımcılığı'na üç isim atandı. Karara göre Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yardımcılığına atandı.

Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, daha önce Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Atama kararları sonrası vatandaşlar internette Şaban Yılmaz'ın hayatı ve kariyerini araştırıyor. İşte Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Şaban Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri...

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize-Merkez Düzköy köyünde doğan Şaban Yılmaz, ilk orta ve lise öğreniminden sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yılmaz, 1998 yılından itibaren sırasıyla 1998-2001 Yozgat-Çayıralan, 2001-2003 Ardahan-Çıldır, 2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005 Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu. 2005 yılından sonra da 2005-2009 Mardin-Midyat, 2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova ve 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, 28.07.2017 tarihinde ise Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 20.11.2017 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şaban Yılmaz, 08.07.2019 yani bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yardımcılığına atandı.