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İstanbul'da Pakistanlı kardeşlerin hayatını ıslık sesi kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Pakistanlı kardeşlerin hayatını ıslık sesi kurtardı

İSTANBUL'da rehin alınan Pakistanlı kardeşlerinin hayatını ıslık sesi kurtardı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan Pakistanlı 2 kardeşin elleri ve ayaklarını bağlayarak darp eden şahıslar önce kardeşlerinin parasını aldı. Şahıslar daha sonra kardeşlerin ailesinden fidye istedi. Dükkanda 4 gün boyunca rehin kalan kardeşler ıslık çalarak yoldan geçenlere seslerini duyurdular. Vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen polis, Pakistanlı kardeşleri kurtardı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Pakistanlı Mehmet Hicaz Ahmad (23) ve Mehmet Bilal Ahmad (23) isimli iki kardeş mahallede bir süre önce boş bir dükkanı tutarak burada yaşamaya başladı. İşe gidip gelen Ahmad kardeşlerin yanlarında arkadaşları olduğu ileri sürülen 4 kişi daha geldi. Zanlılar, Pakistanlı iki kardeşin ellerini ve ayaklarını bağladı ve darp ederek para istedi. Pakistanlı kardeşlerin bir miktar parasını alan şüpheliler, daha sonra telefonla ailelerini arayarak para istedi. 

Aç bırakıldılar
4 gün boyunca aç bırakılan ve dehşeti yaşayan Pakistanlı kardeşler, zanlıların yanlarında olmadığı bir anda iş yerinin kırık camından ıslık çalarak yardım istedi. 



Islık çalarak kurtuldular
Pakistanlı kardeşlerden Mehmet Hicaz, kırık olan dükkan camına çıkarak yoldan geçen bir vatandaşa ıslık çaldı. Ellerinin bağlı olduğunu gösteren Mehmet Hicaz'ı gören vatandaş ise vakit geçmeden polise haber verdi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. 

Vatandaşlar yemek verdi 
Olay yerine gelen polis ekipleri Pakistanlı kardeşleri kurtarırken, boş dükkanın çeşitli yerlerinde saklanan 3 kişi ile birlikte o sırada evde misafir olarak bulunduğu söylenilen 5 kişi ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bu sırada günlerdir aç susuz kalan Ahmad kardeşlere de vatandaşlar tarafından su ve yemek verilirken onlar ise ailelerini arayıp iyi olduklarını söylediler. 

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