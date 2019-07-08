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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ın Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da, Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

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