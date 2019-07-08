HABER /  YEREL

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan’a (52) tüfekle ateş açtı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan amca-yeğen yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan’la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı. Tartışma, Alkan’ın amcası Süleyman Alkan’ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. M.Ö., yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ahmet ve Süleyman Alkan ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye amcası Süleyman Alkan ise, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, M.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor, Gaston Campi ile anlaşma sağladı
Trabzonspor, Gaston Campi ile anlaşma sağladı
Ankara’da hırsızlık çetesine operasyon! ‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi
Ankara’da hırsızlık çetesine operasyon! ‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi
Kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Beşiktaş'ta 5 isim kapının önüne konuldu
Beşiktaş'ta 5 isim kapının önüne konuldu
Sinan Oğan'dan Suriyeliler için miting çağrısı
Sinan Oğan'dan Suriyeliler için miting çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Kadınlar basketbolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Kadınlar basketbolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Trafik magandaları Şişli'de korku yaşattı
Trafik magandaları Şişli'de korku yaşattı
Kurban bayramı tarihi 2019 takvim ayın kaçında?
Kurban bayramı tarihi 2019 takvim ayın kaçında?
İşte sosyal medyanın konuştuğu 15 Temmuz videosu
İşte sosyal medyanın konuştuğu 15 Temmuz videosu
Kütahya'daki azot fabrikasında patlama
Kütahya'daki azot fabrikasında patlama
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman kurban bayramı ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman kurban bayramı ödeme tarihleri
İngiltere'de Donald Trump gerilimi
İngiltere'de Donald Trump gerilimi
Erkenci Kuş 47. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 47. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar