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Trafik magandaları Şişli'de korku yaşattı

İstanbul Şişli'de trafik magandaları bu kez trafikte tartıştıkları araç sürücüsünü defalarca darp etti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler darp edilen sürücülerin yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

İSTANBUL Şişli'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler akşam saatlerinde Şişli'de kaydedildi. 34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı.

Okmeydanı'nda araçlarından inen iki kişi 34 NV 0729 plakalı otomobildeki sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerin otomobilin ön kapılarını açarak, çift taraflı sürücüye saldırdıkları görülüyor.

Yumruklarla sürücüye saldıran şüpheliler araya girmek isteyenlere aldırış etmiyor. Şüphelilerden biri hızını alamayıp, sürücüye tekmeler atıyor. Şüpheliler bir süre sonra çevredekilerin de araya girmesiyle otomobilden uzaklaşıyor.

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