Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.