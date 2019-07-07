HABER /  GÜNCEL

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB açıklaması
Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması
Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması
Netanyahu'dan AB ülkelerine İran'a yeni yaptırımlar uygulaması çağrısı
Netanyahu'dan AB ülkelerine İran'a yeni yaptırımlar uygulaması çağrısı
Jose Mourinho dudak uçuklatan teklifi reddetti
Jose Mourinho dudak uçuklatan teklifi reddetti
Mersin-Adana treninde yanındaki kadını taciz etti! Tutuklandı
Mersin-Adana treninde yanındaki kadını taciz etti! Tutuklandı
Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı
Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu
Yeni emekliler bayram ikramiyesi 1000 lira alacak mı 2019
Yeni emekliler bayram ikramiyesi 1000 lira alacak mı 2019
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
Kırkpınar’da ağalık Seyfettin Selim'in oldu
Kırkpınar’da ağalık Seyfettin Selim'in oldu
Dondurma nasıl yenir? Dişlerin çürümemesi için bu şekilde yemeyin
Dondurma nasıl yenir? Dişlerin çürümemesi için bu şekilde yemeyin
Emekliye kurban bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
Emekliye kurban bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
Kastamonu'da yangın! 6 ev kül oldu
Kastamonu'da yangın! 6 ev kül oldu
15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?
15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?
Yorumlar 2 yorum