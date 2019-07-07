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Jose Mourinho dudak uçuklatan teklifi reddetti

Jose Mourinho dudak uçuklatan teklifi reddetti

İngiliz basını, Jose Mourinho'nun Çin'den gelen 100 milyon euro değerindeki rekor teklifi geri çevirdiğini yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan ayrıldığından bu yana boşta olan deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'den aldığı teklifi reddetti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Çin ekibi, Mourinho'ya yıllık 25 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdi. Portekizli teknik adam ise toplamda 100 milyon euro'yu bulan bu ücreti ailevi nedenleri gerekçe göstererek geri çevirdi.

Mourinho daha önce yaptığı açıklamalarda milli takımda çalışmak istediğini belirtmişti. Kulüp takımı çalıştırmaya da sıcak bakan Portekizli, yeni bir macera aradığını sık sık dile getiriyor.

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