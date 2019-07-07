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Ekrem İmamoğlu CHP'li tüm üyelerden bakın ne istedi!

Ekrem İmamoğlu CHP'li tüm üyelerden bakın ne istedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin tüm üyelerinden bir isteği olduğunu söyledi ve önemli bir çağrı yaptı.

İmamoğlu, "Lütfen bu isteğimizi önemseyiniz. Gerçekten tarihi bir sorumluluğumuz var. Partiler üstü tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu tarihi sorumluluk içerisindeki en önemli vazife, görevimizi en iyi şekilde yapma sorumluluğudur" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, tarihi bir günde kente geldiğini söyledi.

Partiler üstü tarihi bir sorumluluğumuz var

Hep birlikte Kırkpınar heyecanını yaşayacaklarını belirten İmamoğlu, "CHP’nin tüm üyelerinden bir isteğim var. Lütfen bu isteğimizi önemseyiniz. Gerçekten tarihi bir sorumluluğumuz var. Partiler üstü tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu tarihi sorumluluk içerisindeki en önemli vazife, görevimizi en iyi şekilde yapma sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en büyük kenti, belki de dünyanın en güzel kenti İstanbul'u en iyi şekilde yönetme sorumluluğu aldığını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

Tökezlenip düşen varsa onu kaldıran yoldaşlık istiyoruz

"Şöyle bir dönem yaşatmalıyız hep birlikte. Hatayı görüp büyüten değil, hatayı görüp yardımcı olan, eksiği görüp tamamlayan, birbirinin kolundan tutan bir dönem. Tökezlenip düşen varsa onu kaldıran yoldaşlık istiyoruz. Parti içerisinde yapılan birtakım münazaralar, geçmişte yapılan bazı yarışlar, hepsini bir süreliğine bir kenara koyacağız. Sadece ve sadece başarıya odaklanacağız. Bu başarıyı bizden sadece CHP’liler beklemiyor. Bu başarıyı inanın ki Türkiye Cumhuriyeti’nin eksiksiz her vatandaşı bekliyor.

Sizden isteğim, bizlere yardımcı olun destek olun

Dolayısıyla ben işine, sorumluluğuna bu anlayışla kitlenmiş bir kardeşinizim. Bütün arkadaşlar Türkiye’nin neresinde olursa olsun birbirimize destek verirsek, memleketimizi hayal ettiğimiz şekilde güzel bir memleket yapabiliriz, bu başarıyı elde edebiliriz. Dolayısıyla sizden isteğim, bizlere yardımcı olun destek olun, tüm negatif duyguları unutun. Tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın ve kucaklaşın."

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