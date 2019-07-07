Hakkari Yüksekova'da PKK'nın ininde bulunan mühimmatlar 'yok artık' dedirtti!

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın ininde bulunan mühimmatlar 'yok artık' dedirtti!

HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silahından el bombasına, patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden tank mühimmatına kadar yüzlerce malzeme ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın ininde bulunan mühimmatlar 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 1

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hakkari Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi'nde düzenlediği operasyonlarda PKK'ya yönelik çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari Yüksekova'da PKK'nın ininde bulunan mühimmatlar 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 2

Operasyonun arazi arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait, 14 dinamit lokumu, içi boşaltılmış 30 el bombası, 26 el bombası pimine el konuldu.

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Hakkari Yüksekova'da PKK'nın ininde bulunan mühimmatlar 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 3

Ayrıca 5 AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 boş fişek mayonu, 1 düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan el yapımı patlayıcı da bulunanlar arasındaydı.

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Hakkari Yüksekova'da PKK'nın ininde bulunan mühimmatlar 'yok artık' dedirtti! - Sayfa 4

Son olarak ise patlayıcı yapımında kullanılan 3 rulo elektrik kablosu, 11 fünye, 2 batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi.

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