Kaliforniyum nedir nerede kullanılır Kaliforniyum gramı kaç para?

Kaliforniyum, yüksek fiyatı nedeniyle dikkatleri çekiyor. Son olarak Bolu'da toplam değeri 72 milyon dolar olan 18.01 gram kaliforniyum ele geçirildi. Peki kaliforniyum nedir?

Kaliforniyum nedir ve Kaliforniyum nerede kullanılır araştırması başladı. Bolu'da, düzenlenen operasyonda bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18.01 gram kaliforniyum ele geçirildi. Ele geçirilen kaliforniyum maddesinin toplam değer 72 milyon dolar. İşte kaliforniyum ile ilgili detaylar...

KALİFORNİYUM NEDİR: Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir.

PİYASA DEĞERİ 72 MİLYON DOLAR: Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR: Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan Kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR: Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda füzyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.