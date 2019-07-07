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MİT Başkanı Hakan Fidan'dan diplomatik istihbarata önem veriyoruz açıklaması

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan diplomatik istihbarata önem veriyoruz açıklaması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan, 2018 faaliyet raporunda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sunuş yazısı dikkat çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2018 faaliyet raporunda klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

MİT Başkanı Hakan Fidan, "Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmektir" dedi. MİT'in internet sitesinde yayımlanan teşkilatın faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilginin yer almadığı raporda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sunuş yazısı yer aldı. 

Hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında ilgili mercilere ulaştırmayı hedefliyoruz

Fidan yazısında, "Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmekte, tehditler karşısında öngörülebilirliği artırmayı, hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında ilgili mercilere ulaştırmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

İçeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadelede...

MİT Başkanı Fidan, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadele, milli çıkarlar doğrultusunda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini artırma amaçlı klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Artan sorumluluklar ve yeni görevlerin aynı zamanda nitelikli personel, yeni donanım ve kapasiteyi zaruri kıldığına dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

Kurumlararası koordinasyonu sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir

"Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında da bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini, fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme, kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir."

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