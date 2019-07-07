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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dini nikah kararı

İhlas Haber Ajansı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dini nikah kararı

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, artık belediye bünyesinde resmi nikahla imam nikahının bir arada kıyılabileceğini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı üzerine evlendirme memurluğunda yeni bir dönem başlıyor.  Evlenmek için belediye başkanlığına başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. İlk olarak imam tarafından dini nikahları kıyılan çiftin resmi nikahı da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından kıyıldı. 

''Önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız''
Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sayan, “Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız. Dini ve resmi nikahı ailelerin isteği üzerine birlikte kıyacağız. İsteyen aileler müracaat ettiklerinde belirtecekler. Ağrı Belediyesi olarak yapacağımız bu uygulama ile önce dini nikahlarını kıyacağız sonra da belediye olarak resmi nikahlarını kıyacağız. Allah hayırlı ve uğurlu etsin” açıklamalarında bulundu. 

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