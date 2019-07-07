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Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de

Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona Fenerbahçe ulaştı. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kendisini Fenerbahçeli yapan 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

İlk olarak Çaykur Rizespor Kulübü ile Vedat Muriç için en yüksek teklifi veren Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile anlaştıklarını golcü futbolcuya iletti. Bu gelişmenin ardından Vedat Muriç'in menajeri, Fenerbahçe yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşmede anlaşma sağlandı. Vedat Muriç, uzun bir sürecin ardından Fenerbahçeli oldu.

''Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin''
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz.


34 maçta 17 gol 8 asist
Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla yıldızı parlayan 25 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 17 gol atıp, 8 asist yapmıştı.

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