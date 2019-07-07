Everton'dan Cenk Tosun'un yerine Diego Costa

İngiliz basını, Everton'ın gol yollarını Diego Costa ile güçlendirmek istediğini iddia ederken kulübün yollarını ayırmak istediği oyuncular arasında Cenk Tosun'un da olduğunu yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton Kulübü'nün sahibi Farhad Moshiri, Atletico Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Costa'nın transferi için kurmaylarına talimat verdi.

Everton, kısıtlı bütçesine rağmen Farhad Moshiri'nin talebi doğrultusunda Diego Costa'yı kadrosuna katmak için mücadele ediyor.

Atletico Madrid ile ilişkileri kötüye giden Diego Costa'nın da İspanyol ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor. Öte yandan haberde, Everton'ın göndermek istediği oyunculara da yer verildi.

Cenk Tosun kulüp arıyor

İngiliz basını, Merseyside ekibinin Yanick Bolasie, Mo Besic, Kevin Mirallas, Cenk Tosun ve Oumar Niasse için kulüp aradığını öne sürdü.