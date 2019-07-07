HABER /  SPOR

Everton'dan Cenk Tosun'un yerine Diego Costa

Everton'dan Cenk Tosun'un yerine Diego Costa

İngiliz basını, Everton'ın gol yollarını Diego Costa ile güçlendirmek istediğini iddia ederken kulübün yollarını ayırmak istediği oyuncular arasında Cenk Tosun'un da olduğunu yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton Kulübü'nün sahibi Farhad Moshiri, Atletico Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Costa'nın transferi için kurmaylarına talimat verdi.

Everton, kısıtlı bütçesine rağmen Farhad Moshiri'nin talebi doğrultusunda Diego Costa'yı kadrosuna katmak için mücadele ediyor.

Atletico Madrid ile ilişkileri kötüye giden Diego Costa'nın da İspanyol ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor. Öte yandan haberde, Everton'ın göndermek istediği oyunculara da yer verildi.

Cenk Tosun kulüp arıyor
İngiliz basını, Merseyside ekibinin Yanick Bolasie, Mo Besic, Kevin Mirallas, Cenk Tosun ve Oumar Niasse için kulüp aradığını öne sürdü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur
Foto Galeri Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Deniz Türüç hamlesi
Fenerbahçe'den Deniz Türüç hamlesi
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
İtalyanlardan Dorukhan Toköz için Beşiktaş'ı memnun etmeyen teklif
İtalyanlardan Dorukhan Toköz için Beşiktaş'ı memnun etmeyen teklif
Cumhurbaşkan Erdoğan Murat Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı!
Cumhurbaşkan Erdoğan Murat Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı!
Tyler Ennis'ten Fenerbahçe Beko'ya veda
Tyler Ennis'ten Fenerbahçe Beko'ya veda
Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
ÖNCEKİ HABERLER
2019-2020 okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı?
Galatasaray, Turgay Şeren'i andı
Galatasaray, Turgay Şeren'i andı
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Pençe harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Emekliye kurban bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
Emekliye kurban bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
15 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatil mi oldu?
15 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatil mi oldu?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Yorumlar