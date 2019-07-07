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15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?

15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?

15 Temmuz ne zaman 2019 15 Temmuz resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor araştırmaları başladı. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz 2019 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Yani haftasonu ile birlikte 3 günlük bir tatil memur ve çalışanları bekliyor.

15 Temmuz ne zaman ve resmi tatil mi oldu araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz 2019 yılında pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kullanıyor. 15 Temmuz tatili haftasonu ile birleşince 3 günlük bir tatil çalışanları bekliyor. 

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ: 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

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