Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi Volkan Demire'e yol gözüktü

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır ile prensip anlaşması sağladı. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde transferi açıklayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ankaragücü'ne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Altay Bayındır 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan 21 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyor

Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyan Altay, Ankaragücü formasıyla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Volkan Demirel ile yola edilmeyecek

Altay Bayındır'ın transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin elinde Berke Özer, Harun Tekin, Erten Ersu ve Kameni bulunuyor. Bun yanı sıra Volkan Demirel'le hala sözleşme uzatılmadı. Altay Bayındır'ın transferiyle birlikte toplamda 5 kaleciye sahip olan Fenerbahçe, Volkan ile yola devam etmeyecek.