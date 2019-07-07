HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi Volkan Demire'e yol gözüktü

Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi Volkan Demire'e yol gözüktü

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır ile prensip anlaşması sağladı. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde transferi açıklayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ankaragücü'ne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Altay Bayındır 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. 

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan 21 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyor
Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyan Altay, Ankaragücü formasıyla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti.  

Volkan Demirel ile yola edilmeyecek
Altay Bayındır'ın transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin elinde Berke Özer, Harun Tekin, Erten Ersu ve Kameni bulunuyor. Bun yanı sıra Volkan Demirel'le hala sözleşme uzatılmadı. Altay Bayındır'ın transferiyle birlikte toplamda 5 kaleciye sahip olan Fenerbahçe, Volkan ile yola devam etmeyecek.

İlgili Haberler
Fenerbahçe Vedat Muriç transferi için Rizespor ile anlaştı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Meteorolojiden o bölgeler için yağış uyarısında bulundu
Meteorolojiden o bölgeler için yağış uyarısında bulundu
Galatasaray'dan Falcao bombası
Galatasaray'dan Falcao bombası
Lille Yusuf Yazıcı'yı istiyor!
Lille Yusuf Yazıcı'yı istiyor!
Fenerbahçe Vedat Muriç transferi için Rizespor ile anlaştı
Fenerbahçe Vedat Muriç transferi için Rizespor ile anlaştı
Hasan Ruhani'den Avrupa'ya kritik mesaj! İran'a yönelik yaptırımlar kalkarsa...
Hasan Ruhani'den Avrupa'ya kritik mesaj! İran'a yönelik yaptırımlar kalkarsa...
Burhan Kuzu'dan Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a çağrı
Burhan Kuzu'dan Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a çağrı
ÖNCEKİ HABERLER
Messi kızardı Arjantin turnuvayı üçüncü tamamladı
Messi kızardı Arjantin turnuvayı üçüncü tamamladı
Kamerun'u deviren Nijerya çeyrek finalde
Kamerun'u deviren Nijerya çeyrek finalde
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Kurban Bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
Kurban Bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
AK Parti 23 Haziran seçimleri sonrası değişimi konuşuyor 3 ay içinde...
AK Parti 23 Haziran seçimleri sonrası değişimi konuşuyor 3 ay içinde...
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
ABD Almanya'nın Suriye'ye asker göndermesini istedi
ABD Almanya'nın Suriye'ye asker göndermesini istedi
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
Yorumlar