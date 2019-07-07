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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Anadolu Ajansı
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı televizyon programında müjde verdi. Koca, bu yıl 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıkladı.

Koca, CNN TÜRK’te canlı yayınlanan Hafta Sonu programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Koca, ''Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.'' dedi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı; ''Gebelerde HIV taraması artırıldı. HIV öldüren bir virüs olmaktan çıktı. Tedavide ücret alınmıyor. Mahremiyet esas. Amaç hastaneyı başka şehre sevk etmeden tedavi etmek. Bin 355 yataklı şehir hastanemiz önümüzdeki haftaBursa'da açıyoruz. Hedef her ilde tedavinin yapılabilir olması. Memnuniyet seviyeleri giderek yükseliyor. Mesafe ve ulaşım çözümleri devrede. Büyük yapıların olma zorunluluğu var. Dünya çapında hastane ölçekleri büyük. Uluslararası sağlık turizm için çok önemli. Bebeğin kimliği eve, adrese gönderilecek.
 
63 obezite merkezimiz var

Dijital ambulans dönemini başlattık. Hasta ambulanstayken teknolojik tedavi başlıyor. Teknolojik cihaz doğru bilgi aktarsın yeter. Dijital ambulans dönemi önümüzdeki yıl biter. 63 obezite merkezimiz var. Sağlıklı beslenme kültürü çok önemli. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bir Beslenme Konseyi kurduk. İlk defa kurulan bir yapı oldu. Türkiye’nin beslenme haritasını çıkarmış olduk. Gelecek ay beslenme haritamızı da basına açıklamış olacağız. Beslenme haritası ve beslenme konseyi çok önemli. Tuz tüketimi yarıya indi, dünya standardı yakın. Sağlıklı yaşamı teşvik ediyoruz. Yürüyüş yapma imkanları artırılıyor.''

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