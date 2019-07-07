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Pençe harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Pençe harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. 

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