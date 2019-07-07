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Messi kızardı Arjantin turnuvayı üçüncü tamamladı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantin, 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Messi ile Medel kapıştı
Karşılaşmanın 37. dakikasında girdikleri ikili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Şilili Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

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