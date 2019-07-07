AK Parti 23 Haziran seçimleri sonrası değişimi konuşuyor 3 ay içinde...

31 Mart yerel seçimlerinden sonra başlayan ‘Değişim’ tartışmaları kapsamında, kulislerde en erken 2 hafta, en geç 3 ay içinde parti yönetiminde ve kabinede değişiklik yapılacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra parti içinde başlayan ancak 23 Haziran İstanbul seçimleri nedeniyle ertelenen ‘Değişim’ beklentisini karşılayacak bazı adımları kısa süre içinde atacağı belirtiliyor.

23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini CHP’nin kazanmasından sonra, AK Parti’de başlayan değerlendirme toplantılarında önümüzdeki süreçte, hem parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişikliklerin yapılacağı izlenimi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında seçimlerin ardından yapılan ilk MYK toplantısında da Erdoğan’ın “Önümüzdeki süreçte bazı tasarruflarımız olacak, alacağımız kararlara herkesin saygı duymasını bekliyorum” diyerek parti yönetiminde değişime gideceği mesajı verdiği öğrenildi.

MYK üyeleri gerekirse hemen istifa edeceklerini dile getirdi

Aynı toplantıda, bazı MYK üyelerinin gerekirse hemen istifa edeceklerini dile getirdiği de belirtilirken, parti kulislerinde Erdoğan’ın, olağanüstü kongreyi toplayarak MKYK’da da büyük değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. Erdoğan’ın kurmayları ile yaptığı değerlendirme toplantılarında bazı parti yöneticilerinin olağanüstü kongrenin yapılması önerisini gündeme getirdiği, ancak henüz üzerinde bir tartışma yapılmadığı ifade edildi.

Takvim netleşiyor

Erdoğan’ın, milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından değişim konusunda düğmeye basacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, hem kabinede, hem AK Parti Meclis grup yönetiminde, hem de parti yönetiminde yapılacak değişikliklerin en erken iki hafta en geç 3 ay içinde ortaya çıkacağını dile getiriyor. Değişimin İstanbul il yönetimi ile başlayabileceği, parti yönetimi ile devam edeceği ve eş zamanlı olarak kabineye yönelik adımların atılması bekleniyor. Kabinedeki değişikliklerin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik ‘revizyon’ çalışmasından sonraya kalabileceği de değerlendiriliyor.