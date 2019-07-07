Kova Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 hafta enerjik başlıyor

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Kova burcunu neler bekliyor? Dış ortamlarda bulunmak ve diğer insanlarla bir arada olmak hafta ortasına kadar önemli olacak.

Haftaya oldukça enerjik etkilerle başlıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Dış ortamlarda bulunmak ve diğer insanlarla bir arada olmak hafta ortasına kadar önemli olacak.

Sizi sıkan ortamlarda bulunmak istemeyeceksiniz. Hafta ortasından sonra ise işlerinizde hareketlilik olduğunu göreceksiniz. Merkür sizin ikili ilişkiler ve evlilik alanınızda geriliyor. İlişkinizde birtakım sıkıntı ve problemler ortaya çıkabilir.

Bu hafta iş hayatınıza ve sağlığınızla ilgili konulara ekstra dikkat etmeniz gerekecek. İş hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir. Perşembe gününe dikkat edin. Ev ve aile hayatınız ile ikili ilişkilerinizde güç çekişmelerine girebilirsiniz.

Enerjinizi daha düzgün kullanmaya çalışın. Pazar günü günlük hayatınızı düzenlemek adına harekete geçmek isterken işlerin düşündüğünüz gibi gitmediğini görebilirsiniz.

Bu hafta işlerinizi başka bir zamana ertelemeyin. Günlük yapacağınız plan çerçevesinde işlerinizi tamamlamaya özen gösterin. Güzel bir hafta diliyorum.