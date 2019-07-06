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Yardım etmek için durdu babasının öldüğünü öğrendi

Yardım etmek için durdu babasının öldüğünü öğrendi

Yozgat'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Kaza akşam saatlerinde Yozgat-Sivas karayolunda meydana geldi. Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Ziya Türkben idaresindeki 66 HH 187 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Karaarslan idaresindeki 39 SA 137 plakalı otomobile çarparak durabildi.

1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 66 FK 963 plakalı otomobilde bulunan Sadık Durmuşun öldüğünü tespit etti. Yaralanan sürücüler ile 39 SA 137 plakalı otomobildeki Ayşe, Hasret ve Hakan Karaarslan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yardım etmek için durdu, babasının cesediyle karşılaştı

Öte yandan olay yerinden otomobiliyle geçen Mustafa Durmuş, kazazedelere yardımcı olmak için olay yerinde durdu. Kaza yerine gelen Durmuş, babası Sadık Durmuşun cansız bedeniyle karşılaştı. Bir süre şok geçiren Mustafa Durmuş, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yozgat'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

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