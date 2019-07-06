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Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti

Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti

Mazbatısını 27 Haziran'da alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, belediye şirketleri KİPTAŞ ve Ağaç A.Ş için yapılan iki ihaleyi iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği durdurma kararı sonrasında iki ihale iptal edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu İBB'deki mali tabloyu incelemek ve denetim altına almak için kurumun günlük rutin işlerini aksatmayacak ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama işlerini durdurmuştu.

İkinci bir talimata kadar durdurulması kararı alınmıştı

İhalelerin durdurulmasına ilişkin İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünce 1 Temmuz 2019 tarihinde bir tebliğ yayımlandığı ortaya çıktı. Tebliğ ile İBB, bağlı kuruluşlar ve iştirakleri tarafından yapılacak ihalelerin ikinci bir talimata kadar durdurulması kararı alındı.

Bu karar doğrultusunda da bugüne dek iki ihalenin iptal edildiği belirtildi.

Kiptaş ihalesi 10 Temmuz'da yapılacaktı

İptal edilen ihalelerden biri İBB şirketi KİPTAŞ'ın Gaziosmanpaşa Küçükköy'de 6 dönümlük arazide yapılan Yunus Emre Camii'nin kalan işlerinin tamamlanması için açtığı ihale oldu. 10 Temmuz'da düzenlenecek ihale, 4 Temmuz tarihinde iptal edildi.

Ağaç AŞ'nin 4 Temmuz'daydı

Diğer ihale de yine İBB şirketi Ağaç A.Ş'ye ait. Şirketin toplam 3 adet jenaratör almak için 4 Temmuz günü düzenleyeceği ihale, 3 Temmuz günü 1 Temmuz 2019 tarihli tebliğ doğrultusunda iptal edildi.

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