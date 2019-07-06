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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kahvaltıda buluştu. Buluşma ile ilgili açıklama yapan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son derece normal bir verimlilik çalışmasıdır. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur." diye konuştu.

Sonbahar'da Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak

-Cumhurbaşkanı iç ve dış politikaya ilişkin açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak. Sonbaharda Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak. 

"Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak"

-Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerinde başarı gösteren Büyükşehirleri ziyaret edecek ve teşekkürlerini iletecek. Bugün ki toplantı 4 saat sürdü.

Revizyon tartışması
 
-Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.
 
S-400 açıklaması
 
-Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır.

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