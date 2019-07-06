HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi

Ahmet Davutoğlu, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi

Yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı.

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına, eski AK Parti milletvekili, ekonomist İbrahim Mustafa Turhan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.  



Yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu da, Turhan'ın tweetini retweet yaparak paylaştı. Bu durum, Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ekonomi kurmayının da İbrahim Mustafa Turhan olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

Davutoğlu’nun Başbakan olduğu dönemde AK Parti milletvekili olan İbrahim Mustafa Turhan, “Merkez bankalarının başkanlık konumu çok kritiktir. Görevden alınan ve yerine atanan kişilerden bağımsız olarak, bu değişikliğin gerçekleşme yöntemine ve zamanlamasına benim aklım ermiyor. Bunun ciddi zararlar verebileceğinden endişe ediyorum” diye yazdı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor’dan Mehmet Topal atağı
Çaykur Rizespor’dan Mehmet Topal atağı
Metin Feyzioğlu uyardı 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım
Metin Feyzioğlu uyardı 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım
Adana Kozan'da otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu
Adana Kozan'da otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu
Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polisi vurmuştu suçsuz bulundu
Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polisi vurmuştu suçsuz bulundu
OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı
OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
ÖNCEKİ HABERLER
Yavru köpeği dereye atmıştı! Cezası belli oldu
Yavru köpeği dereye atmıştı! Cezası belli oldu
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
Yorumlar 1 yorum