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CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski

CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu belirterek fotoğraf paylaştı.

Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını aktaran Tekin, "AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" ifadesini kullandı.

"Deniz olmayan yere Jet Ski..."

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede Jet Ski bulundu. Jet Ski'nin belediye envanterinde kayıtlı olmadığı belirlendi. Kime ait olduğu, neden alındığı anlaşılamadı. AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur.

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