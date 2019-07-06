Cübbeli Ahmet'e şimdiye kadar sorulmamış sorular! Öyle cevaplar verdi ki inanılmaz

Ağırel, Yeniçağ'daki yazısında Cübbeli Ahmet'in evini şöyle tarif etti: Oturduğu yeri tabi ki de yazamam ama çok lüks bir sitede çok lüks bir villada yaşadığını aktarabilirim. İçeri girdiğimde de dikkatimi ilk çeken şeyler el yazması Arapça tefsirler oldu. Ayrıca özel çerçevedeki Kabe örtüsü ve altın rengindeki -belki de altın- çerçeveye konulmuş Hz. Muhammed'in ayak izinin olduğunu gördüm.