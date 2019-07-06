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Ve Beşiktaş ilk transferini yaptı! Tyler Boyd kadroya katıldı

Ve Beşiktaş ilk transferini yaptı! Tyler Boyd kadroya katıldı

Beşiktaş, bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan Amerikalı futbolcu Tyler Boyd'u 2.4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giyen sol kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağladı.

2.4 milyon Euro

Yönetim, Portekiz ekibi Guimaraes ile 2.4 milyon euro karşılığında el sıkıştı.Yılda 1 milyon 200 bin euro alacak olan Amerikalı futbolcunun sözleşmenin 4 yıllık olacağı belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.

Boyd, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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