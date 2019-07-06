HABER /  SPOR

Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nwakaeme ile sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir. Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31 Mayıs 2022 olmuştur. 2019-2020 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar her bir sezon için 1,5 milyon avro garanti ücret ödenecektir. 4 milyon avro olan serbest kalma tutarı 6 milyon avroya yükseltilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Kardeş Oktar serbest bırakıldı
Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Kardeş Oktar serbest bırakıldı
Tam 1.5 ton! Kurbanlık Cemil'in fiyatı dudak uçuklattı
Tam 1.5 ton! Kurbanlık Cemil'in fiyatı dudak uçuklattı
Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı yaptı orduya tatbikat talimatı verdi
Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı yaptı orduya tatbikat talimatı verdi
Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz Gemisi ilk sondajına bir hafta içerisinde başlayacak
Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz Gemisi ilk sondajına bir hafta içerisinde başlayacak
Karısı intihar ederken bakın kocası ne yaptı
Karısı intihar ederken bakın kocası ne yaptı
80 bin tutuklu ve hükümlüye tahliye yolu açıldı
80 bin tutuklu ve hükümlüye tahliye yolu açıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Adanaspor Serdar Bingöl’ü renklerine bağladı
Adanaspor Serdar Bingöl’ü renklerine bağladı
Erzurumspor Aykut Demir'le anlaştı
Erzurumspor Aykut Demir'le anlaştı
Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!
Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Tacizci haberi Denizli'yi ayağa kaldırdı! Linçten jandarma kurtardı
Tacizci haberi Denizli'yi ayağa kaldırdı! Linçten jandarma kurtardı
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs İşleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs İşleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
Yorumlar