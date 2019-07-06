80 bin tutuklu ve hükümlüye tahliye yolu açıldı

Beş senenin altındaki cezalara Yargıtay yolu açılıyor. İstinafın ‘çelişkili FETÖ kararlarında’ Yargıtay içtihat oluşturacak. Değişikliği öngören teklifin, tatil öncesi Meclis’e sunulması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulması bekleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre teklifin kanunlaşması durumunda, son yapılan hesaplamalara göre cezaevlerindeki 80 binin üzerinde tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtiliyor.

AK Partililerin imzasına açılan teklifte, istinaf mahkemelerinin verdiği beş senenin altındaki cezalarla ilgili kesinleşmiş yargı kararlarının Yargıtay'ın temyiz incelemesine açılması öngörülüyor. Mevcut sistemde beş seneye kadar hapis cezasını gerektiren suçlarda temyiz mercii istinaf mahkemeleri.

Bu mahkemelerin verdiği kararlar kesin sayılıyor ve Yargıtay'a gitmiyor. Kamuoyunda istinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemelerinin FETÖ davalarına ilişkin verdiği kararlarla ilgili yaşanan sıkıntının da bu düzenleme ile giderilmesi hedefleniyor.

AK Parti kaynakları, istinaf mahkemelerinin FETÖ davalarında aynı suça farklı cezalar verdiğine dikkat çekerek “Bu kararlara Yargıtay yolunun açılması ile ortaya bir içtihat da çıkacak ve bu konudaki kafa karışıklığı giderilecektir. Çünkü yaptığımız değerlendirmelerde örneğin Bank Asya'ya paraya yatıranlarla ilgili aynı suça istinaftan farklı cezalar çıkmış. Bunlar Yargıtay'a götürülemediği için de bir içtihat oluşmamış. Farklı kararlar alınmış” görüşünü dile getirdi.

Tutuksuz yargılanacaklar

Yargı paketinde tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemeler de olacak. Buna göre, terör ve toplu suçlarda iki seneden fazla tutukluluk söz konusu olmayacak. Ağır cezalık suçlarda bir sene, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da tutukluluk süresi altı ayı geçemeyecek. Tutukluluk süreleri dolanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararı yoksa kanun çıktığında tutuksuz yargılanacaklar.

Demirtaş serbest kalabilir

AK Parti'nin hukukçuları, teklifin bu hâliyle yasalaşması durumunda terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'ın bunu Yargıtay'a götürme imkânı olacağını belirtiyor. Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş'ın hapiste geçirdiği süre dikkate alınarak ve hakkındaki diğer davalarla ilgili tutukluluk sürelerini de tamamlamış sayılacağından tahliye olabileceği ifade ediliyor. HDP'li tutuklu diğer milletvekillerinin de bu düzenlemeden yararlanabilecekleri belirtiliyor. Düzenlemenin yasalaşması durumunda, terör, kadına ve çocuğa karşı cinsel suçlar ile şiddet suçları hariç olmak üzere, diğer suçlardan cezası olanlar, verilen hapis cezasının yarısını yerine getirdikten sonra serbest kalacak. Cezaevlerinde hâlen kapasitenin üzerinde 60 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, teklifin yasalaşması durumunda yapılan son hesaplamalara göre 80 binin üzerinde tutuklu ve hükümlünün tahliye olacağını dile getirdi.