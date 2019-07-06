MSB'den Pençe Harekatı açıklaması! 2 terörist daha öldürüldü

MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi".

IRAK'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeftleri vuruldu, en az PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.