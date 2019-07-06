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Öztrak'tan, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına sert tepki

Öztrak'tan, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına sert tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına, "Bunu yapanlar 'Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkı"

Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bunu da gördük. Bağımsız TCMB'nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar 'Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA.

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