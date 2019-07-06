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Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü!

Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serracliderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

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