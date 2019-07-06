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Koç Burcu Hande Kazanova ilişkiler önemli 8-14 Temmuz 2019

Koç Burcu Hande Kazanova ilişkiler önemli 8-14 Temmuz 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Koç burcunu neler bekliyor? Haftaya özel ilişkilerinizin üzerine eğilerek başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar.

Haftaya özel ilişkilerinizin üzerine eğilerek başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Bu pazartesi itibariyle Merkür, Aslan Burcu’nda 19 Temmuz’a kadar aşk evinizde gerileyecek.

Geçmiş ilişkilerle ilgili konu ve olaylar bu dönemde karşınıza gelebilir. Hayatınızda bir insan varsa bu süreçte yanlış anlamalara meyilli olabilirsiniz.

Bu dönemde başlayan ilişkilerde birtakım sıkıntı ve sorunlar ortaya çıkabilir. Salı günü hayatın bazı noktalarda bizi desteklemediğini görebiliriz. Özellikle aşk ilişkileri ve işle ilgili bağlantılarda bazı zorlanmalar karşımıza gelebilir.

Hayatınızda parayla ilgili bazı karmaşalar ve olumsuzluklar sizi zorlayabilir. Hafta sonuna doğru büyük risklerden kaçınmaya özen gösterin.

Hafta sonu ise ailenizle aranızdaki güç çekişmeleri hayatı biraz olumsuz algılamanıza neden olacak. Yine de hayatın güzel taraflarına odaklanarak bu sıkıntılardan kurtulmanız mümkün olabilir sevgili Koç’lar. Güzel bir hafta diliyorum.

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