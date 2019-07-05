Kamyonetteki 3 kişi hayata son anda tutundu
Rize'nin İkizdere ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi son anda kurtuldu. Ağaçlara takılarak suya düşmekten son anda kurtulan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
RİZE'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erzurum'dan Rize'ye giden Seyfi Karadeniz (65) yönetimindeki 53 AP 506 plakalı kamyonet, Ovit Dağı mevkisi Demirkapı köyünde dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.