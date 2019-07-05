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Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!

Demirören Haber Ajansı
Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!

MERSİN’in Tarsus ilçesinde çalıştıkları fabrikadan 300 bin TL değerinde yem çaldıkları iddia edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde tarımsal üretim yapan bir şirketten, yaklaşık değeri 300 bin TL olan yem çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturmayı sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının aynı şirkette çalışan 5 kişi tarafından gece vardiyasında güvenlik kameraları kapatılarak gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, 5 çalışanı gözaltına aldı. 

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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