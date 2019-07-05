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Playstation Classic 100 dolardan 25 dolara düştü

Playstation Classic 100 dolardan 25 dolara düştü

SONY'nin PlayStation 1'in tasarımına sahip minik oyun konsolu PlayStation Classic'in fiyatı, satışa sunulduğu günden bu yana sürekli düşüyor.

100 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan PlayStation Classic, satışların beklenenin altında olmasından dolayı önce 40 dolara, Temmuz ayı başında ise 25 dolara kadar indirildi.

PlayStation Classic, içinde yüklü 20 oyunla birlikte geliyor. PlayStation'ın ilk sürümünde büyük ilgi gören bu oyunları oynamak için herhangi oyun diskine ihtiyaç duyulmuyor.

Sürekli sorun oluşuyor

3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic oyun seçimleri, emülasyon problemleri, kalitesiz oyun kolları gibi birçok nedenden dolayı oyunseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. 

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