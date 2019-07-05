“Canımı veririm size bilgileri vermem” diyen Karabulut hakkında flaş gelişme

Veri kopyalama tartışmalarında Ekrem İmamoğlu'na “Canımı veririm size bilgileri vermem” demesiyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut‘un yerine Şeref Can Ayata getirildi.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda ihaleleri de içeren verileri inceletmek isteyen İmamoğlu’nun talimatına karşı çıkan Karabulut "Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem" demişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.