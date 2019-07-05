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Sevgilisinden intikamını 5 bin dolarlık 'bahşiş'le aldı

Sevgilisinden intikamını 5 bin dolarlık 'bahşiş'le aldı

New York'ta yaşayan Serine Wolfe isimli kadın, kavga ettiği erkek arkadaşı Michael Crane'den intikam almak için bir kafede yemek yedikten sonra sevgilisinin kredi kartını kullanarak 5 bin dolar bahşiş bıraktı.

Wolfe, gittiği kafede yemek yedikten sonra yemekler ve bahşiş dahil 5 bin dolar (28 bin lira) hesap ödedi. Çılgına dönen Crane, sevgilisinin kendisinden intikam almaya çalıştığını ifade ederek, yapılan harcamayı bankaya dolandırıcılık olarak bildirdi.

24 yaşındaki Michael Crane, polise kız arkadaşının kendisinden New York'a geri dönmek için bilet alıp alamayacağını sorduğunu, kendisinin bunu reddettiğini ve kredi kartına da bir bloke koyduğunu, daha sonra bunun kaldırılması talimatı verdiğini aktardı. Crane aynı zamanda sarhoşken genç kadının kredi kartını kendisinden aldığını söyledi. 

​Şikayet üzerine öfkeli Wolfe, tutuklanarak Pinellas Bölge Hapishanesi'ne gönderildi. Genç kadın, 1000 dolar kefalet ödediği takdirde serbest bırakılacak. 

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