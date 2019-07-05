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İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri 36 gün trafiğe kapatılacak

İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri 36 gün trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişelerinde yenileme çalışmaları başladı. Bu yön bugünden itibaren 36 gün süreyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez-Gümüşova Kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yürütülecek.

Çalışma nedeniyle Anadolu Otoyolu İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek, Adapazarı Gişeler'den tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak

Bugün saat 21.00'de başlayacak çalışma, 9 Ağustos Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde saat 21.00'de trafiğe kapatılacak otoyol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Ayrıca çalışmalarda trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.

Tüm emniyet tedbirleri alınacak

Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

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