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Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi

Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi

Afganistan'daki bütün FETÖ okullarının Eğitim Bakanlığına devir işlemi tamamladı.

Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı. FETÖ'den alınan 5 okulla birlikte ülkedeki toplam 13 okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.

FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma

Türkiye ve Afganistan Eğitim Bakanlıklarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye Maarif Vakfı nedir?

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla 6721 Sayılı Kanun ile kurulan vakıftır.

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