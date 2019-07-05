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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan fotoğraflarımı kaldırın genelgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan fotoğraflarımı kaldırın genelgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin belediyeye bağlı bürolara asılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Yavaş'ın gönderdiği genelgede bu işlemin yasal dayanağı olmadığı da belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye birimlerine gönderdiği genelgeyle çalışma alanlarına kendisinden habersiz asılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.

Yavaş imzasıyla 2 Temmuz 2019'da tüm birimlere, EGO-ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve bağlı şirketlere gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 08.04.2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim."

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