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Rızık duası cuma namazından sonra kaç kere okunmalı?

Rızık duası cuma namazından sonra kaç kere okunmalı?

Cuma namazından sonra okunması gereken cuma duaları nelerdir? Cuma namazı sonrası okunması tavsiye edilen dualardan biri de rızık duasıdır. Peki rızık duasını cuma namazından sonra kaç kere okumalıyız? İşte tavsiye edilen cuma duaları ve cuma sonrası okunan dualar...

İslam inancına sahip insanların en önem verdiği gün olan cuma günü geldi. Herkes cuma günü okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri merak ediyor. Sizler için cuma günü yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları derledik.

Cuma günleri İslam alemi için ayrı ve önemli bir yer tutar. Cuma günleri sevdiklerimize gönderdiğimiz Cuma mesajları ile dostlarımıza arkadaşlarımıza güzel dileklerimizi paylaşırız. Cuma günleri huzur, hoşgörü hakimdir. İnananlar Cuma gününün ayrı bir bereketi olduğunu düşünürler.  Bu sebeple her hafta bu günü ayrı bir bayram havasında yaşar ve değerlendiriler. Cuma günün ayrı bir özelliği de öğle namazı ile birlikte kılınan Cuma namazı olarak adlandırılan bir namaz kılınıyor olması. Cuma Namazı öğle namazı ile birlikte kılınır. Cuma namazı aynı zaman da Müslümanlar için önemli bir toplanma günüdür.

 Cuma namazından sonra okunacak dua-rızık duası

Okunuşu:

“Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud.Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.”

Anlamı:

” Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici,ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır.Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.”

Helal kazanç ve bol kazanç için sabah akşam 3-5 yada 7 defa okuyalım.Bu duayı imam-ı Azam’ın okuduğu ondan kaldığı rivayet edilmektedir.Bilhassa rızkın çoğalması için okunan bu dua özellikle Cuma namazından sonra okunmasında büyük fazilet ve fayda vardır.İmam-ı Azam’ın bu duasının çok faydasını göreceksiniz.

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