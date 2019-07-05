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Beşiktaş ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor! Tyler Boyd an meselesi

Beşiktaş ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor! Tyler Boyd an meselesi

Transfer sezonunun açılmasına rağmen adını sıkça duymadığımız Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında iddiasını son haftalara kadan sürdüren Beşiktaş, son haftalarda beklediği sonuçları elde edememişti. Önümüzdeki sezon öncesi de kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlı takım, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Tyler Boyd için Vitoria Guimaraes ile yaptığı temaslarda sona yaklaştı.

Kulüpler arasındaki görüşmede 1.8 milyon Euro karşılığında sözlü anlaşmaya varılırken, ödeme planında uzlaşma sağlanamamıştı.

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Daha az vade ile ödenecek
Portekiz ekibinin istediği 500 bin Euro peşinatı düşürmeye çalışan siyah beyazlılar, bonservis bedelini daha az vade ile ödemeyi önerdi. Vitoria Guimaraes bu teklife olumlu yaklaşırken, bir sonraki görüşmede transferin tamamlanması bekleniyor.

14 maçta 6 gol 4 asist

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması ile 14 maça çıkan Boyd, 6 gol attı, 4 asist yaptı.

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