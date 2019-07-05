27 suçtan aranan 'kasa faresi' Adana'da yakayı ele verdi

ADANA'da iş yerlerine girerek kasalarını soyan 'kasa faresi' lakaplı hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da polis tarafından 27 hırsızlık suçundan aranan hırsız Adana'da bir iş yerinin kasasını soyduktan sonra kaçarken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hakkında 46 yıl 8 ay hapis cezası olan hırsız vatandaşların ihbarıyla yakalandı.



Olay, 30 Haziran Pazar günü saat 03.00’te merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir şahıs, iş yerine girip kasayı açarak içerisindeki paraları aldı. İş yerinin içerisinde bir süre dolaşan şahsın hırsızlık görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Baygınlık geçirdi

Tanınmamak için kapüşonunu kapatan şahsı iş yerinde gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Şahıs iş yerinden ayrıldığı sırada kapıda ihbar üzerine olay yerine gelen polislerle karşılaşınca kaçmaya başladı. Sokak aralarında bir süre polisten kaçan şahıs, duvardan atladığı sırada düşerek başını beton zemine vurdu. Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren zanlı hastaneye kaldırıldı.



Kardeşinin kimlik bilgilerini verdi

Hastanede 2 gün tedavi altında tutulan şahıs, polisi yanıltmak için kardeşinin kimlik bilgilerini verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda zanlının, Antalya’da işlediği 27 suçtan aranan ve hakkında 46 yıl 8 ay hapis cezası verilen 31 yaşındaki Ali. C. S. olduğunu belirledi.



Cezaevine konuldu

Adana'da gerçekleştirdiği 10 hırsızlık olayını tek tek güvenlik kamerası görüntülerinden inceleyen polis, şahsı son gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Ali C. S. cezaevine konuldu. Şahsın Adana'da işlediği suçların duruşmalarının görüleceği öğrenildi.