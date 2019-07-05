Sağlık çalışanlarına atama müjdesini Fahrettin Koca verdi 12 bin eleman atanacak

Sağlık çalışanlarına atama yapılacak mı sorusunun yanıtını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan müjde vererek 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu.

Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaparak 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Koca şu tweetle müjdeyi duyurdu:

Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/tbEoW9769X — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 5 Temmuz 2019



Sağlık Bakanlığı atamalarında hangi alanda kaç kişi atanacak

İlk etapta 6 bin 835 hemşire, 1000 ebe, 3000 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi olan kişiler KPSS puanıyla atanacak.

Atama ne zaman yapılacak KPSS şartı var mı?

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları

Yeni personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.