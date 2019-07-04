Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı

TRABZON’un Sürmene ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alarak kapıyı açmaya uğraşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı - Sayfa 1

TRABZON Sürmene'de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor.

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Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı - Sayfa 2

Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen misafirlerini izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sedef, bu sefer bir ayının bal için verdiği uğraşı kaydetti.

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Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı - Sayfa 3

Bal kokusunu alan bir ayının barakanın kapısını açmak için uğraş verdiği o anlarda barakanın içinde bulunan Sedef, görüntüleri “Anzer balının kokusunu almış. Durumlar vahim. İçeride adrenalin tavan yaptı” ifadeleriyle paylaştı.

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Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı - Sayfa 4

3 dakika ile kurtulmuştu

Sürmene ilçesinde ilk olarak barakasının önünde bulunan kovanlara saldıran ayılarla tanışan Sedef, daha sonra otomobiliyle ayıları kovalamıştı.

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