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Fenerbahçe Beko'dan transfer hamlesi! Nando De Colo geliyor

Fenerbahçe Beko'dan transfer hamlesi! Nando De Colo geliyor

CSKA Moskova formasıyla sezonu şampiyon olarak bitiren Nando De Colo'nun, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu sezon sakatlıklarla gün yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, yeni sezon transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Eurohoops'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando De Colo ile anlaşma sağladı.

Resmi açıklama yapılmamakla birlikte oyuncunun, Fenerbahçe Beko ile birden fazla yıllık anlaşma sağladığı konuşuluyor.

Oyuncuları NBA'e gönderdi
Marko Guduric ve Nicolo Melli gibi önemli oyuncularını sırasıyla NBA takımlarından Memphis Grizzlies ve New Orleans Pelicans‘a kaptıran Fenerbahçe, bu transfer ile önemli bir açığını kapatacak ve aynı zamanda söz konusu kayıplardan sonra ciddi bir telafi sağlamış olacak.

nando de colo

Fransız guard ile sarı-lacivertli kulüp arasında henüz imzalar atılmadı ancak kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla Turkish Airlines EuroLeague’de 34 maça çıkarken 14,7 sayı, 3,4 asist, 2,5 ribaund ve 0,9 top çalma istatistikleri yakalamıştı.

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