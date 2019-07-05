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İstanbul'da gencin anahtarı evde unutması canına mal oldu

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gencin anahtarı evde unutması canına mal oldu

İSTANBUL'da Mısır uyruklu bir kişi anahtarı evde unuttuğu için merdivenle girmeye çalışırken yere düşerek öldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan Mısır uyruklu bir kişi anahtarı evde unuttuğu için merdiven yardımıyla eve girmeye çalışırken merdivenin kırılması sonucunda beton zemine düşerek hayatını kaybetti. 

Olay, saat 01:00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Balipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 1. Katında oturan Mısır Uyruklu Mohammed M.(29), dışarı çıktı. Bir süre sonra eve geri dönen Mohammed M., evinin anahtarının yanında olmadığını fark etti. 
Pencereden girmeye çalıştı 

Merdiven kırıldı
Anahtarını evinde unutan Mohammed M., bina bahçesinde bulduğu merdiven ile apartman boşluğunda bulunan pencereden 1.kattaki evine girmek istedi. Pencere dayadığı merdiven ile tırmanmaya çalıştığı esnada merdivenin kırılması sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü. Sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Mohammed M.’nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

1 yıl önce İstanbul'a geldi
Evine girmeye çalıştığı esnada talihsiz bir olay sonrası hayatını kaybeden Mısır uyruklu Mohammed M.’nin 1 yıl önce İstanbul’a geldiği, bu daireye de yeni taşındığı ve eşi ve çocuğunun Mısır’da olduğu öğrenildi. 

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