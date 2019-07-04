Gürcistan Başsavcılığı: Protestocuların darbe girişimi engellendi

Gürcistan Başsavcılığı, Rus heyetin ziyareti nedeniyle 20 Haziran'da Tiflis'teki parlamentoyu kuşatan protestoculardan bazılarının darbe girişiminde bulunduğunu, girişimin Gürcü emniyet güçleri tarafından önlendiğini açıkladı.

Gürcistan Başsavcılığı, bir Rus milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar sırasında bazı göstericilerin 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Savcı Koka Katsitadze, Gürcistan Başsavcılığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Tiflis'te 19 Haziran'da başlayan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Katsitadze, 20 ve 21 Haziran'da protestocuların parlamento binasını kuşatması sırasında bazı grupların şiddet kullanması üzerine Başsavcılık ve Gürcistan İçişleri Bakanlığının ortak soruşturma yürüttüğünü hatırlattı.

Bazı protestocuların 20 Haziran gecesi parlamentoya zorla girerek iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Katsitadze, "Başsavcılık, soruşturma sürecinde elde edilen kanıtlar ve onlarca tanığın ifadelerine göre, 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece bazı kişilerin hükümeti şiddet kullanarak devirmeyi ve ele geçirmeyi planladıkları üzerinde duruyor" dedi.

Bu kişilerin önce parlamento binasını zorla ele geçirmeyi, ardından ülke genelinde provokatif eylemler düzenlemeyi planladıklarını belirten Katsitadze, girişimin Gürcü emniyet güçleri tarafından önlendiğini ifade etti.

Katsitadze, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin lideri Nikanor Melia'ya parlamento binası karşısında şiddet uygulanması ve bazı emniyet güçlerinin protestoculara orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin soruşturmaların da sürdüğünü bildirdi.

Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı.

Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanmıştı.

Seçim sistemi değişti, meclis başkanı istifa etti

Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması talebini kabul etmişti.

Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze, 21 Haziran'da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

Putin'den Gürcistan'a uçuş yasağı kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Hükümet Saakaşvili'yi suçladı

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tutarak, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu suçlu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı" ifadesini kullanmıştı.

Protestolar sürüyor

Bu arada, göstericiler, Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayıda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifası yönündeki taleplerini her gün parlamento binasının karşısında bir araya gelerek yineliyor.